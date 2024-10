Corpo é encontrado boiando no rio Pardo em Iúna

Um corpo, ainda não identificado, foi encontrado boiando no rio Pardo, próximo ao Terminal Rodoviário em Iúna, nesta quarta-feira (9).

A Polícia Militar não deu detalhes sobre a ocorrência, porém, informou que a ocorrência deve estar em andamento, e que só é finalizada após a remoção do corpo pela perícia e pelo Corpo de Bombeiros.

Mais informações em instantes.

