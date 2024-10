Criança velada viva: bebê dada como morta se mexe antes do enterro 

Uma bebê de 9 meses, que havia sido dada como morta, apresentou sinais vitais durante o próprio velório em Correia Pinto, na Serra catarinense. O caso aconteceu no sábado (19), no bairro Centro, e chocou a comunidade local. Os médicos levaram a criança ao hospital após a descoberta, mas ela não resistiu e morreu na unidade de saúde.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), os presentes no velório acionaram uma equipe por volta das 18h45, após um farmacêutico identificar que a criança apresentava sinais vitais. Ele aferiu os sinais da bebê, que mostrava baixa saturação de oxigênio e uma frequência cardíaca reduzida.

Ainda conforme os bombeiros, a criança não apresentava rigidez nos membros inferiores, mas tinha edemas no pescoço e atrás das orelhas. Os responsáveis encaminharam a criança ao hospital mais próximo para novos exames. No entanto, os médicos constataram que o coração da bebê não apresentava mais sinais elétricos, confirmando, pela segunda vez no mesmo dia, o óbito.

Hospital e Prefeitura se pronunciam

A Prefeitura de Correia Pinto, por meio da Fundação Hospitalar Faustino Riscarolli, se solidariza com a família da bebê e esclarece que ela deu entrada no hospital pela primeira vez por volta das 3h do sábado, quando constatou-se o primeiro óbito.

Mais tarde, por volta das 19h, os bombeiros encaminharam novamente a criança para a unidade, após apresentar sinais de vida no velório. Contudo, os exames realizados na unidade hospitalar confirmaram a morte definitiva.

A diretora geral da fundação acionou o Instituto Geral de Perícias (IGP) para realizar uma análise detalhada do caso, que terá um laudo conclusivo em aproximadamente 30 dias. A prefeitura destacou que, em nenhum momento, qualquer profissional de saúde pode emitir atestados ou declarações sem a devida constatação das condições do paciente. Todos os profissionais são constantemente orientados e treinados para garantir que a vida e o bem-estar dos pacientes sejam sempre priorizados.

O caso segue em investigação para esclarecer o que levou à sequência de eventos tão trágicos e incomuns.