Desfile da Victoria’s Secret: conheça a brasileira com maior número de participações

O tão aguardado desfile da Victoria’s Secret aconteceu na última terça-feira (15), em Nova York, e marcou o retorno de uma das maiores estrelas do evento: a modelo baiana Adriana Lima. Aos 43 anos, Adriana brilhou novamente no Victoria’s Secret Fashion Show, depois de já ter desfilado em outras 19 edições da prestigiada passarela.

Desta vez, a modelo usou um elegante conjunto de lingerie preta, composto por uma calcinha e sutiã decorados com tiras ao redor do corpo. Para complementar o visual, Adriana vestiu ainda um conjunto estampado de calça e mangas compridas, que destacou sua presença icônica no evento.

Um retorno triunfal

Natural de Salvador, Adriana Lima cresceu no bairro de Castelo Branco e, aos 15 anos, deu início à sua carreira de modelo. Ela venceu a etapa brasileira do concurso Supermodel of the World. Logo após, sua relação com a Victoria’s Secret teve início em 1999, e, dois anos depois, em 2001, ela se tornou uma das famosas “angels” – título dado às modelos que protagonizam o icônico desfile de lingerie.

Com essa participação, Adriana Lima finalmente alcançou a marca de 20 desfiles para a marca, o que a consolidou como a modelo com o maior número de aparições na história do Victoria’s Secret Fashion Show. Além disso, ela teve a honra de desfilar três vezes com o cobiçado fantasy bra: em 2008, 2010 e 2014. Geralmente, esta peça, adornada com cristais e pedras preciosas, é o grande destaque do evento.

O legado de Adriana Lima

O retorno de Adriana ao desfile da Victoria’s Secret reforça seu status como uma das modelos mais icônicas da indústria da moda. Sua trajetória, que começou em Salvador, a levou a se tornar uma referência global, especialmente no mundo da moda íntima. A cada desfile, Adriana Lima demonstra por que é uma lenda nas passarelas, encantando o público e mantendo sua relevância após mais de duas décadas de carreira.

O desfile da Victoria’s Secret continua a ser um dos eventos mais esperados do ano, reunindo celebridades, música e moda em um espetáculo único. Com Adriana Lima de volta às passarelas, essa edição certamente ficará marcada como uma das mais memoráveis.