Dia 20 de novembro é feriado?

O 20 de novembro é feriado no Brasil, uma data que carrega um profundo significado histórico e cultural. Instituído como o Dia da Consciência Negra, o feriado celebra a resistência e a luta do povo negro, além de homenagear Zumbi dos Palmares, um dos ícones da luta contra a escravidão.

O Dia da Consciência Negra e Dia Nacional de Zumbi dos Palmares já era um dia de folga em alguns estados como, por exemplo, Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo

Porém, o presidente Lula sancionou a Lei 14.759/2023 e o 20 de novembro passou a ser feriado nacional.

Entretanto, a iniciativa foi do senador Randolfe Rodrigues (Rede), que apresentou a proposta por meio de um projeto de lei. O Senado aprovou a medida em 2021 e, na Câmara, em novembro de 2023.

A escolha do dia 20 de novembro remete ao aniversário de morte de Zumbi, que foi assassinado em 1695. O Brasil reconhece-o como um líder emblemático do Quilombo dos Palmares, uma comunidade formada por escravos fugitivos que se rebelaram contra a opressão colonial. O quilombo simboliza a resistência negra e a busca pela liberdade.

O 20 de novembro é feriado e, portanto, um momento para refletir sobre a história da escravidão no país e as injustiças ainda enfrentadas pela população negra. A data promove discussões sobre igualdade racial, cultura afro-brasileira e a valorização das contribuições dos negros à sociedade.

Comemorações e Eventos

Em diversas cidades, o feriado é marcado por eventos culturais, palestras, manifestações e atividades que celebram a herança africana e a luta por direitos. Paradas, apresentações de dança, música e exposições artísticas são comuns, promovendo a conscientização e a celebração da diversidade.

O 20 de novembro é feriado no Brasil e vai além de um dia de descanso; é uma oportunidade para refletir, educar e celebrar a rica cultura afro-brasileira. Ao lembrar de Zumbi dos Palmares e da resistência negra, a data se torna um marco na luta por justiça e igualdade.

