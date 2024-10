Dia do Aviador: entenda o motivo que faz a data ser lembrada como especial

Nesta quarta-feira (23), celebra-se o Dia do Aviador, uma data que homenageia os profissionais da aviação e, ao mesmo tempo, relembra um marco histórico para o mundo e para o Brasil. Além disso, a data também marca o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB), uma instituição que carrega o legado de pioneirismo nos céus.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), escolheu-se a data como Dia do Aviador justamente para celebrar Alberto Santos Dumont. Isso porque, em 23 de outubro de 1906, ele realizou o primeiro voo bem-sucedido com o 14-Bis, em Paris. O avião, mais pesado que o ar, percorreu 60 metros em sete segundos, alcançando uma altura de dois metros do solo. Além disso, a apresentação ocorreu perante uma multidão de mais de mil espectadores, incluindo a Comissão Oficial do Aeroclube da França.

O Pioneirismo de Santos Dumont

Santos Dumont, considerado o “Pai da Aviação”, não só entrou para a história como o primeiro a realizar um voo controlado. Ele também foi responsável por diversos avanços no campo da aeronáutica. O voo do 14-Bis no Campo de Bagatelle, em Paris, é reconhecido mundialmente como o primeiro feito em uma aeronave mais pesada que o ar, sem o auxílio de catapultas, inaugurando uma nova era para a aviação.

A Força Aérea Brasileira e o Legado de Santos Dumont

Além de comemorar a conquista do voo, o Dia da Força Aérea Brasileira (FAB), celebrado na mesma data, reforça a importância da instituição na defesa e segurança do espaço aéreo brasileiro. A FAB tem como missão garantir a soberania do Brasil nos céus. Essa responsabilidade é um reflexo direto do espírito visionário de Santos Dumont, que enxergava a aviação como uma ferramenta de progresso e desenvolvimento.

A Importância do Dia do Aviador

O Dia do Aviador é uma oportunidade para reconhecer o trabalho dos profissionais da aviação, sejam pilotos militares ou civis, que desempenham um papel importante na conectividade do Brasil com o mundo. Os avanços tecnológicos na aviação permitem que milhões de pessoas viajem com segurança todos os anos, facilitando o comércio, o turismo e as relações internacionais.

Homenagem Nacional

Todos os anos, cerimônias e eventos especiais são organizados em diversas bases aéreas e instituições de aviação pelo país. As comemorações também são uma oportunidade para inspirar novas gerações a seguirem o caminho da aviação e manterem vivo o legado de Santos Dumont, um dos maiores gênios brasileiros.

O Dia do Aviador não é apenas uma data apenas para lembrar o passado. As instituições ainda usam a data para celebrar o futuro da aviação. Santos Dumont, com seu voo no 14-Bis, deu asas aos sonhos de milhões de pessoas, e a Força Aérea Brasileira e todos os profissionais da aviação continuam a escrever essa história nos céus do Brasil e do mundo.