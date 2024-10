Dia Mundial da Saúde Mental: entenda a data e sua importância

Criado em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental, o Dia Mundial da Saúde Mental é celebrado em 10 de outubro. O principal objetivo da data é conscientizar a população sobre a relevância de um ambiente seguro e equilibrado para o bem-estar emocional e psicológico.

De acordo com a psicóloga Maria Lucia Araujo, a saúde mental envolve o reconhecimento da própria condição de vida. Após esse entendimento, é possível desenvolver habilidades para enfrentar problemas diários. “A saúde mental permite ao indivíduo lidar com os desafios da vida da melhor maneira possível”, afirma Araujo.

A especialista destaca que o cuidado com a saúde mental deve ser tão presente quanto o cuidado físico. “Saúde mental envolve estar bem consigo e com a sociedade”, complementa.

Além disso, Araujo aponta que o excesso de negatividade, a repressão de sentimentos e o perfeccionismo excessivo são fatores que prejudicam o bem-estar. Ela ressalta a importância de uma rotina saudável, incluindo atividades físicas e relações sociais positivas. E complementa:

Alimentar excessivamente as preocupações e não dormir o tempo suficiente por noite, ter noites interrompidas. Ainda se apegar por demasiado ao passado, isso a gente vê constantemente nas redes sociais, seja WhatsApp, seja Instagram, seja Facebook, seja a própria televisão, são pessoas que só vivem do passado, não vivem hoje.

Cuidar do corpo, das emoções e da vida social são pilares fundamentais para a saúde mental. “Viver o presente e cultivar uma rotina saudável são atitudes indispensáveis para o bem-estar”, conclui a psicóloga.

