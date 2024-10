Duas candidatas não receberam nenhum voto em Cachoeiro; saiba quem são

Às 17 horas deste domingo (06), foi encerrada a votação das eleições municipais de 2024. Em Cachoeiro de Itapemirim, maior município do Sul do Estado, 326 concorrentes de candidataram para disputar uma das dezenove cadeiras da Câmara Municipal de Vereadores.

Uma disputa acirrada com mais ou menos dezessete candidatos por vaga. E desse número, apenas 100 concorrentes eram mulheres, o que representa 31% das candidaturas.

Entretanto, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, duas candidatas não obtiveram sequer o próprio voto. Adriene Campos e Luiza Alves, ambas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) terminaram a apuração com nenhum voto computado.

Além disso, outros dois candidatos tiveram apenas um voto. É o caso de Estefanie Dutra, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB); e Carlos Roberto Izidoro da Silva, do Partido da Mulher Brasileira (PMB).

A lista completa com a votação de todos os candidatos pode ser conferida no site do TSE.