Educação em Mimoso: Peter garante fardamento antecipado para ano letivo de 2025

O prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos), anunciou, nesta segunda-feira (21), que os fardamentos para o ano letivo de 2025 já estão garantidos.

“Já estamos preparando o ano letivo de 2025. Estamos aqui passando para mostrar para vocês que o uniforme completo já chegou a nossa prefeitura. Já está sendo pago. A secretária preparou para a gente distribuir para mais de 2.500 crianças e adolescentes”, explicou o prefeito por meio da sua rede social.

De acordo com a secretária Municipal da Educação, Gracielli Defante, serão distribuídas duas camisas, short, calça, jaqueta, tênis e meia. “Uniforme completo para todos os nossos alunos”, afirma a chefe da pasta.

