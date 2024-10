Embraer (EMBR3) anuncia investimento milionário em instalações para jatos

A Embraer (EMBR3) anunciou, nesta terça-feira (15), um ambicioso plano de investimento de até R$ 400 milhões para expandir sua rede de serviços de manutenção, reparo e revisão (MRO) para jatos comerciais no Texas. Com essa iniciativa, a empresa pretende estabelecer um novo centro de serviços no Aeroporto Perot Field Alliance, localizado em Fort Worth, para apoiar a frota de E-jets no país.

Expansão no Texas

Segundo a companhia, a previsão é que as operações iniciem no primeiro trimestre de 2025, em colaboração com a cidade de Fort Worth, o Condado de Denton e o Estado do Texas. Além disso, a Embraer planeja a construção de um segundo hangar, que deverá ser concluído até 2027. Essa expansão é parte de uma estratégia para aumentar significativamente a capacidade de atendimento aos clientes de E-jets nos Estados Unidos, prevendo um crescimento de 53%.

Criação de empregos e fortalecimento da infraestrutura

A Embraer planeja investir até US$ 70 milhões (aproximadamente R$ 396 milhões, conforme a cotação de fechamento de terça-feira) nesta nova empreitada, que também resultará na criação de 250 novas vagas de trabalho qualificadas na área de aviação no Texas. Portanto, essa iniciativa não apenas reforça a presença da Embraer no mercado americano, mas também contribui para a geração de empregos e o fortalecimento da infraestrutura local.

Presença global

Com essa nova instalação, a Embraer ampliará ainda mais sua rede global, que já conta com 80 centros de serviços autorizados e 12 centros de serviços próprios ao redor do mundo. Desse modo, a empresa se posiciona como um líder no setor de aviação, comprometendo-se a oferecer suporte de alta qualidade aos operadores de E-jets.

A expansão da Embraer no Texas representa um passo significativo na consolidação da presença da empresa nos Estados Unidos, destacando sua estratégia de crescimento e compromisso com a excelência no atendimento ao cliente.