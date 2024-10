Empresa está com diversas vagas de emprego em Cachoeiro; veja

Cansado de ficar em casa? Está precisando trabalhar? A Decolores, empresa de rochas naturais, está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

A empresa, localizada na Rodovia Governador Lacerda de Aguiar, km 11, no Cel. Borges, está com quatro vagas de emprego abertas, para as funções de: polidor, operador de ponte rolante, estagiário em projetos e Auxiliar de RH.

Para vaga de polidor, a empresa está buscando um profissional que realize o beneficiamento nas superfícies das chapas, através dos processos de levigamento, polimento, escovagem e impermeabilização. De acordo com as normas técnicas estabelecidas, visando assim, atender a programação estipulada pelo planejamento.

Para a vaga de operador de ponte rolante, a empresa busca um profissional para realizar a movimentação dos materiais (blocos de rochas naturais) no pátio de blocos. O serviço deve ser feito de acordo com as normas técnicas estabelecidas, visando atender a programação estipulada pelo planejamento.

Já para vaga de estagiário em projetos, a empresa busca um estagiário para oferecer suporte ao setor de projetos. Será considerado diferencial: proatividade e boa comunicação.

Por fim, para vaga de auxiliar de RH, a empresa está em busca de um profissional para oferecer suporte ao setor de Gente e Gestão, e também, desempenhar um papel importante na manutenção de um ambiente de trabalho harmonioso. Será considerado diferencial: experiência em funções de RH.

Se interessou? Quem quiser concorrer as vagas de emprego ofertadas, devem cadastrar seu currículo, através do link: https://decolores.vagas.solides.com.br/

Requisitos:

Polidor

Ensino médio completo

Disponibilidade para escala 12×36

Diferencial: curso de NR 11 e NR 12

Operador de ponte rolante

Ensino médio completo

Disponibilidade para escala

Diferencial: curso de NR 11 e NR 12

Estagiário em projetos

Estar cursando o ensino superior nas áreas de engenharia de produção, engenharia civil ou administração

Auxiliar de RH

Estar cursando ensino superior em: psicologia, gestão de RH, administração ou áreas afins

Conhecimento em pacote office