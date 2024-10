Enem 2024: data, local de prova, resultado e gabarito

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 se aproxima e é fundamental que os candidatos estejam atentos às datas e informações relevantes. A aplicação das provas ocorrerá nos dias 3 e 10 de novembro de 2024. Os locais de prova serão divulgados no site oficial do Enem, onde os estudantes poderão verificar onde realizarão o exame.

Caso o candidato precise solicitar a reaplicação da prova, o período será de 11 a 15 de novembro de 2024. As provas de reaplicação estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro de 2024.

Os gabaritos do Enem 2024 serão divulgados no dia 20 de novembro de 2024, permitindo que os participantes verifiquem suas respostas e tenham uma ideia do desempenho. Já o resultado final será publicado no dia 13 de janeiro de 2025.

Para mais informações sobre o Enem 2024, incluindo detalhes sobre a inscrição, locais de prova e outras atualizações, os candidatos podem acessar o site oficial do Inep.

Fique atento às datas e prepare-se bem para o Enem 2024!