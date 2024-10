Enem: local de prova já pode ser consultado; veja como

Os estudantes que irão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024 já podem consultar o local de prova através do Cartão de Confirmação da Inscrição, disponível no portal do Inep. Para acessar o cartão, o candidato deve fazer login com os dados da conta Gov.br na página oficial do Enem.

O cartão de confirmação contém informações importantes, como o endereço do local de prova, o número de inscrição e se o candidato terá direito a atendimento especializado ou pelo nome social, caso solicitado. Recomenda-se levar o cartão impresso ou em formato digital no dia do exame para facilitar o acesso e evitar problemas.

Além disso, as provas do Enem 2024 estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, e a consulta ao local de prova é essencial para garantir que o candidato se organize adequadamente para o deslocamento e chegue dentro do horário estipulado.

Para mais detalhes sobre o Enem e o acesso ao local de prova, acesse o site oficial do Inep.​