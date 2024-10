Espanha x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (12), às 15h45, Espanha recebe a Seleção Dinamarquesa, no Estádio Nueva Condomina, na Espanha. Contudo, onde assistir Espanha x Dinamarca?

Leia também: Dorival convoca Matheus Pereira no lugar de Paquetá para jogo com Peru

O confronto, válido pela 3ª rodada do Grupo D da Nations League, terá transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do Disney+ (streaming).

Ocupando a 2ª colocação do Grupo D, com 4 pontos conquistados, a Espanha vem de vitória sobre a Suíça, por 4 a 1. Já a Dinamarca, é líder do grupo, com duas vitórias em dois jogos, somando 6 pontos até o momento. Em seu último jogo, a Seleção Dinamarquesa venceu a Sérvia, por 2 a 0.

Prováveis escalações

Espanha (Luis de la Fuente): David Raya; Pedro Porro, Pau Torres, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Pedri e Baena; Lamine Yamal, Sergio Gómez e Morata.

Dinamarca (Lars Knudsen): Schmeichel; Nelson, Vestergaard e Kristensen; Hjulmand, Hojbjerg, Bah e Kristansen; Eriksen, Dolberg e Poulsen.

Ficha técnica

Data: 12 de outubro (sábado)

12 de outubro (sábado) Hora: 15h45 (horário de Brasília)

15h45 (horário de Brasília) Local: stádio Nueva Condomina, na Espanha

stádio Nueva Condomina, na Espanha Onde assistir Espanha x Dinamarca: SporTV (TV por assinatura) e Disney+ (streaming)

Leia também: STJD nega pedido de anulação do São Paulo em jogo contra o Fluminense