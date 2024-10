Evo Morales: tentativa de evitar prisão do ex-presidente causa caos na Bolívia

Na Bolívia, os bloqueios de estradas se intensificam à medida que agricultores e apoiadores de Evo Morales se mobilizam para evitar a possível prisão do ex-presidente. A situação ganhou destaque nesta terça-feira (15).

Manifestantes, em resposta às investigações sobre o suposto abuso de uma menor durante seu mandato em 2015, fecharam rodovias importantes que conectam Cochabamba a La Paz, Sucre e Santa Cruz.

A Autoridade Boliviana de Rodovias (ABC) informou que os manifestantes utilizaram pedras e terra para bloquear o tráfego. Afirma ainda que criou-se um cenário de tensão nas principais vias do país. Os apoiadores de Morales argumentam que as investigações são motivadas politicamente, enquanto o governo ressalta a importância da justiça e da responsabilização.

Evo Morales, que foi presidente da Bolívia por quase 14 anos, enfrenta agora um contexto complexo, onde sua liderança e legado estão em jogo.

Com a situação se desenrolando, a expectativa sobre a possível prisão de Evo Morales gera incertezas políticas e sociais, tanto para seus apoiadores quanto para os opositores. O futuro do ex-presidente e as repercussões dessas mobilizações continuam a ser tema de debate intenso no país.

Acompanhe os desdobramentos dessa situação que envolve Evo Morales e a possibilidade de sua prisão, um capítulo importante na história política recente da Bolívia.