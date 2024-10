Ex-presidente da OAB é assassinado a tiros

A morte trágica do advogado e ex-presidente da OAB de Barra Mansa, Hércules Anton de Almeida, nesta segunda-feira (21), abalou profundamente a comunidade jurídica do Rio de Janeiro. Criminosos executaram o advogado de 59 anos a tiros em frente a uma escola infantil no bairro Santa Rosa, no momento em que ele deixava sua neta no local.

A Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OABRJ) lamentou o ocorrido em nota oficial, destacando o papel de liderança de Hércules, que foi reeleito quatro vezes como presidente da subseção de Barra Mansa, atuando de 1998 a 2009.

Luciano Bandeira, presidente da OABRJ, exigiu uma resposta rápida das autoridades, pedindo uma investigação ágil e a punição dos responsáveis pelo crime. Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OABRJ, também se pronunciou, reforçando a importância da união dos advogados pela segurança e prestando solidariedade à família de Hércules.

A OABRJ declarou luto oficial de três dias, expressando apoio aos familiares e amigos de Hércules Anton em meio a essa perda dolorosa.