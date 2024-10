Ferraço projeta concurso público para professores em Cachoeiro

O prefeito eleito em Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço (Progressistas) revelou, nesta segunda-feira (7), que entre as prioridades da sua gestão para o funcionalismo público está a abertura de um concurso para o preenchimento de vagas para professores.

“Eu pretendo abrir um concurso para 1 mil vagas de professores, que lecionam provisoriamente e todo o ano tem que modificar, de dois em dois anos tem que sair. Nós temos que fazer, mas antes eu tenho que criar essas vagas, porque há um vácuo muito grande na administração. Fazem os colégios, mas não criam as vagas”, ressaltou o próximo chefe do Poder Executivo municipal.

Ferraço ainda destacou a importância da valorização salarial para os funcionários da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim.

“Eu só posso dizer o que eu vou fazer depois que eu verificar o que é que tem em caixa. O que é que tem na lei fiscal, porque eu acho que o funcionário da prefeitura ganha muito mal. Eu vejo os salários da Assembleia, comparados com os salários [daqui], é uma coisa ridícula”, afirmou.

O prefeito eleito também falou sobre arrecadação municipal e da expectativa de dar posse aos candidatos aprovados no último concurso feito pela gestão atual do prefeito Victor Coelho (PSB).

“Nós temos que aumentar a renda do município, porque aí aumenta renda para fazer obras, para pagar melhor os salários. Agora os concursados, que fizeram os concursos, tem que ser obedecidos e nós vamos fazer tudo para nomear o mais rápido possível”, explica Ferraço.

