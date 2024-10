Fifa cria nova janela de transferências para o Mundial de Clubes de 2025

A Fifa decidiu, nesta quinta-feira (3), pela criação de uma nova janela de transferências a fim de incentivar a movimentação no mercado do futebol durante a realização do Mundial de Clubes do ano que vem. O período onde as transações vão estar autorizadas vai ser entre os dias 1º e 10 de junho.

O torneio, que vai contar com 32 times, e terá um novo formato, terá início em 15 de junho e a final está prevista para 13 de julho. A competição terá como sede os Estados Unidos. O Brasil tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense como representantes.

A ideia de criar essa janela é dar oportunidade aos clubes de reforçar suas equipes e também a possibilidade de renovar os contratos que venham a expirar durante a realização da competição.

A opção de adotar essa novidade vai ficar a cargo de cada associação membro da Fifa. Essa regra vai valer tanto para as equipes que vão disputar o Mundial de Clubes e também para os times que quiserem usufruir da janela.

A Fifa anunciou os 12 estádios que vão receber os jogos do torneio. Este novo formado de torneio, que será disputado de quatro em quatro anos, vai ter 32 equipes divididas em oito chaves de quatro equipes. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a disputa das oitavas de final.

Estadão Conteúdo