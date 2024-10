Filha de Silvio Santos diz ter medo da irmã; entenda o motivo

Silvia Abravanel, de 53 anos, abriu o coração sobre sua relação com as irmãs durante uma entrevista no podcast Tagarelando. A apresentadora, conhecida por sua sinceridade, comentou sobre a força de personalidade das filhas de Silvio Santos. E deixou escapar que, entre elas, quem mais a intimida é Renata Abravanel, de 39 anos.

Silvia descreveu Renata, que assumiu a presidência do conselho de administração do Grupo Silvio Santos após o falecimento do patriarca da família em agosto deste ano, como alguém de “gênio forte”, o que inspira um certo “medo”.

Ela afirmou: “Nós somos mulheres de gênio e personalidade muito fortes. Falei para minha mãe que ela pagou a língua, porque teve outra ariana, que é a Renata, presidente da holding, que também é brava, brava demais. Eu tenho medo da Renata”.

As diferentes personalidades das filhas de Silvio Santos

Apesar do respeito que Renata inspira, Silvia descreveu Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT, como a “mais tranquila” entre as irmãs. Já Rebeca Abravanel, foi apontada como a “mais ponderada”. Essa diversidade de temperamentos é um dos fatores que torna a dinâmica familiar rica e interessante. Porém, Silvia destacou que, apesar das diferenças, todas as irmãs se dão bem.

A apresentadora mencionou ainda que a convivência entre as seis irmãs — Silvia, Renata, Daniela, Rebeca, Patrícia e Cintia — é harmônica, reforçando que a criação dada pelos pais, Silvio e Íris Abravanel, as preparou para serem determinadas. “São todas muito bravas, todas muito de personalidade, mas a gente não sai se matando por aí. Mas é aquela coisa: quer quer, não quer, não quer. Minha mãe também é assim”, explicou.

Silvia Abravanel finalizou sua participação destacando que o respeito e a união entre as irmãs são valores essenciais na família Abravanel, e mesmo com as naturais diferenças de personalidade, elas mantêm uma relação forte e de apoio mútuo.