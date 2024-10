Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (2), às 21h45, Flamengo e Corinthians medem suas forças no Maracanã, afim de uma vaga na grande final da Copa do Brasil. Mas, onde assistir Flamengo e Corinthians?

O confronto entre as duas equipes é válido pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil e, conta com transmissão da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming).

O Flamengo vem de vitória no Campeonato Brasileiro, sobre o Athletico-PR, por 1 a 0. Porém, mesmo com a vitória, o técnico Tite foi demitido do comando rubro-negro. Contudo, Filipe Luís assume a equipe daqui para frente.

Já o Timão, que vem em boa fase nas copas, somou mais uma derrota no Brasileirão, perdendo para o o rival São Paulo, por 3 a 1.

Prováveis escalações

Flamengo (Filipe Luís): Rossi (Matheus Cunha); Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, De la Cruz (Léo Ortiz), Arrascaeta e Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique.

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Félix Torres e Hugo; Ryan, Raniele, André Carrillo e Igor Coronado; Romero e Yuri Alberto (Héctor Hernández).

Flamengo x Corinthians

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

Hora: 21h45 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Flamengo x Corinthians: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming)