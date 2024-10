Flamengo x Fluminense: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (17), às 20h, Flamengo e Fluminense se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Flamengo x Fluminense?

Leia também: MP da Suécia confirma investigação por estupro, mas não cita Mbappé

Em momentos distintos no Brasileirão, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã, com transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o Flamengo vem de vitória sobre o Bahia, por 2 a 0. Atualmente, o rubro-negro ocupa a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos conquistados, 9 pontos a menos que o líder Botafogo.

Já o tricolor, também vem de vitória, contra o Cruzeiro, por 1 a 0. Porém, mesmo com o triunfo, o Fluminense segue brigando na parte de baixo da tabela, com 30 pontos conquistados, na 16ª colocação.

Prováveis escalações

Flamengo (Filipe Luís): Rossi; Wesley (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Léo Pereira (Pulgar), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Bruno Henrique, Gabigol.

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Diogo Barbosa (Fuentes); Victor Hugo (Bernal), Martinelli, Ganso; Arias, Lima (Cano) e Kauã Elias.

Ficha técnica:

Data: 17 de outubro (quinta-feira)

17 de outubro (quinta-feira) Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Flamengo x Fluminense: Premiere (pay-per-view)