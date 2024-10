Flamengo x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (26), às 16h30, Flamengo e Juventude se enfrentam, em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Flamengo x Juventude?

Leia também: Final da Copa do Brasil vai atrapalhar o Enem? Descubra

A partida, que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, contará com transmissão da TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming).

Como chegam as equipes?

O Flamengo vem de uma gigante classificação para a final da Copa Libertadores, contra o Corinthians, em um jogo não muito movimentado, mas com muita emoção, visto que o rubro-negro jogou com um jogador a menos, desde os 28 minutos do primeiro tempo. A partida terminou em 0 a 0, e o Corinthians, mesmo com um jogador a mais, não conseguiu sequer assustar o Flamengo, durante toda a partida.

Atualmente, o time carioca ocupa a 4ª colocação do Brasileirão, com 51 pontos conquistados, mesmo tendo um jogo a menos que os demais clubes.

Sobretudo, o Juventude vem de derrota para o Palmeiras, em um jogo eletrizante, que contou com 8 gols, terminando em 5 a 3 para o time paulista. Atualmente, o time gaúcho ocupa a 15ª colocação, com 34 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Flamengo (Filipe Luis): Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Carlos Alcaraz, Gerson, Arrascaeta; Gabigol e Gonzalo Plata.

Juventude (Jair Ventura): Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam), Alan Ruschel; Ronaldo, Luís Oyama, Mandaca (Nenê); Erick Farias (Marcelinho), Edson Carioca e Gilberto.

Ficha técnica:

Data: 26 de outubro (sábado)

26 de outubro (sábado) Hora: 16h30 (horário de Brasília)

16h30 (horário de Brasília) Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Onde assistir Flamengo x Juventude: TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming)

TV Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GloboPlay (streaming) Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Bráulio da Silva Machado (SC) Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC)

Thiaggo Americano Labes (SC) e Gizeli Casaril (SC) Quarto Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

João Vitor Gobi (SP) VAR: Diego Pombo Lopez (BA)