Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (3), às 21h30, Fluminense e Cruzeiro medem forças, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, onde assistir Fluminense x Cruzeiro?

Leia também: Flamengo vence, mas Hugo Souza deixa Corinthians vivo na Copa do Brasil

A partida, que será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, terá transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do Premiere (Pay-Per-View).

Sobretudo, o Fluminense vem de derrota no Campeonato Brasileiro, para o Atlético-GO, por 1 a 0, no último domingo (29). Com a derrota, o tricolor permaneceu na 18° posição do Brasileirão. Agora, tem a difícil missão de bater o Cruzeiro em casa, para subir na tabela.

Já o Cruzeiro, vem de empate por 1 a 1 com com o Vasco da Gama, no Mineirão. Aliás, a Raposa ocupa o 8° lugar do Campeonato Brasileiro, e segue firme por uma vaga no G-6.

Prováveis escalações

Fluminense (Mano Menezes): Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos, Marcelo; Bernal, Martinelli (Lima), Ganso; Arias, Serna, Kauã Elias.

Cruzeiro (Fernando Diniz): Cássio; William, Zé Ivaldo, Lucas Villalba e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira (Mateus Vital); Gabriel Veron (Álvaro Barreal), Lautaro Díaz e Kaio Jorge.

Fluminense x Cruzeiro

Data: 3 de outubro (quinta-feira)

Hora: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Onde assistir Fluminense x Cruzeiro: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (Pay-Per-View)