Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (16), às 21h45, Fortaleza e Atlético-MG medem forças na Arena Castelão, no Ceará. Contudo, onde assistir Fortaleza x Atlético-MG ao vivo?

A partida, válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com a transmissão da TV Globo (apenas para alguns estados) e do Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza, que segue firme na briga pelo título do Brasileirão, vem de uma dura derrota para o Grêmio, por 3 a 1. Porém, mesmo com a derrota, o Leão do Pici se mantém na 3ª colocação, com 55 pontos conquistados, apenas 5 pontos atrás do líder Botafogo.

O último jogo do Atlético-MG também foi contra o Grêmio. Porém, o Galo se saiu melhor que seu próximo adversário, uma vez que venceu o confronto por 2 a 1. Atualmente, o time mineiro ocupa a 9ª colocação da competição, com 40 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Fortaleza (Vojvoda): João Ricardo; Tinga, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco; Rosseto, Zé Welison e Hércules; Yago Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

Atlético-MG (Gabriel Milito): Everson (Matheus Mendes); Mariano, Bruno Fuchs, Rômulo e Igor Rabello; Fausto Vera e Paulo Victor; Igor Gomes, Alisson, Palacios e Alan Kardec.

Ficha técnica:

Data: 16 de outubro (quarta-feira)

16 de outubro (quarta-feira) Hora: 21h45 (horário de Brasília)

21h45 (horário de Brasília) Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará Onde assistir Fortaleza x Atlético-MG: TV Globo (apenas para alguns estados) e Premiere