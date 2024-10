Gabarito BNDES: veja como ter acesso ao resultado oficial da prova

O assunto gabarito BNDES está entre os assuntos mais procurado do Google Trends nesta segunda-feira (14). O motivo é porque a Fundação Cesgranrio deve divulgar o resultado preliminar da primeira fase da prova do concurso do BNDES.

É necessário acessar o site da instituição por meio do: https://www.cesgranrio.org.br/inscricoes-abertas-para-concurso-do-bndes/ para ter acesso ao gabarito BNDES.

Vagas disponíveis

Neste domingo (13), foram realizadas provas objetivas e discursivas. O certame oferece 900 vagas para o cargo de analista (150 para início imediato e 750 para cadastro de reserva).

Cerca de 90.792 pessoas se inscreveram para participar do concurso, que disponibiliza vagas para o nível superior.

O BNDES volta a realizar concurso público após 12 anos. Dados apontam que a procura aumentou em mais de 40% em relação ao último certame, realizado em 2012. Confira o gabarito BNDES.

Inscrições

O cargo de Engenharia foi a área que obteve maior número de inscrições, com 15.157 pessoas inscritas. Em seguida destacam-se as áreas de Direito, com 13.765; Administração, com 13.657; Ciência de Dados, com 8.321; Comunicação Social, com 8.095; Analista de Sistemas – Desenvolvimento; com 6.483; Economia, com 6.383; Ciências Contábeis; com 6.272; Arquitetura e Urbanismo, com 4.581; Analista de Sistemas – Suporte, com 3.468; Psicologia Organizacional, com 2.456; Analista de Sistemas – Cibersegurança, com 1.496 e Arquivologia Digital, com 658.

Veja como acessar o gabarito BNDES.