Horário de verão vai voltar? Confira a decisão

O horário de verão vai voltar? A discussão ganhou força e a resposta deve sair ainda esta semana. Inicialmente, o anúncio estava previsto para esta terça-feira (15), mas agora a expectativa é de que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) deve apresentar ainda esta semana um posicionamento ao Ministério de Minas e Energia sobre a possível volta do horário de verão em 2024.

Já existe uma recomendação da ONS para a volta do horário de verão, mas apenas em 2025. Porém o debate voltou a ganhar força no mês passado, tendo em vista a necessidade de otimizar a geração de energia renováveis e economizar energia.

A expectativa é de que a iniciativa gere uma economia anual de R$ 1,8 bilhão. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o horário de verão em 2024 só será implementado “se for imprescindível”.

O que é o horário de verão?

O horário de verão é uma prática que consiste em adiantar os relógios em uma hora, com o objetivo de aproveitar melhor a luz natural e reduzir o consumo de energia elétrica. Essa medida visa diminuir a concentração de demanda entre 18h e 21h, aliviando a carga nas linhas de transmissão e subestações.

Suspensão do Horário de Verão

Historicamente, o horário de verão tinha como principal objetivo a redução do consumo de energia elétrica, mas mudanças nos hábitos de consumo nos últimos anos fizeram com que a medida perdesse sua eficácia. Com um deslocamento do consumo maior para o período da tarde, o horário de verão não tem produzido os resultados esperados, levando à sua suspensão.