Horário de verão vai voltar em 2024/2025?

Muitas pessoas perguntam: o horário de verão vai voltar? O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, confirmou que o horário de verão não retornará na temporada 2024/2025. Ele anunciou a decisão em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16).

O tema voltou a ser discutido recentemente devido à necessidade de otimizar a geração de energias renováveis e economizar energia, mas a decisão é de que o horário de verão permanecerá suspenso.

O Que é o Horário de Verão?

O horário de verão é uma medida adotada em vários países que consiste em adiantar os relógios em uma hora. O objetivo principal é aproveitar melhor a luz natural durante o dia e, assim, reduzir o consumo de energia elétrica, especialmente no horário de pico entre 18h e 21h.

Por que o Horário de Verão Foi Suspenso?

Historicamente, o horário de verão ajudava a economizar energia elétrica. No entanto, mudanças nos hábitos de consumo, com maior demanda durante o período da tarde, reduziram a sua eficácia. Como resultado, a medida foi suspensa, já que não gerava mais os benefícios esperados, como alívio nas linhas de transmissão e subestações.

