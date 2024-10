Horários F1: confira onde assistir sprint e classificação do GP dos EUA

Neste fim de semana, a Fórmula 1 chega ao Texas para a 19ª etapa da temporada 2024. Esse é o aguardado GP dos Estados Unidos, realizado, neste domingo (20), no Circuito das Américas, em Austin. Além disso, esta é uma das corridas mais populares do calendário, e para aumentar ainda mais a emoção, a prova contará com o formato Sprint.

Consequentemente, os fãs poderão desfrutar de uma dose extra de adrenalina, já que a classificação e a corrida curta acontecem neste sábado (19), aquecendo o público para a corrida principal no domingo. Assim, o GP dos Estados Unidos promete ser um dos eventos mais empolgantes da temporada.

Horários F1 no GP dos Estados Unidos 2024

Os treinos e as corridas deste fim de semana estão com horários definidos, e os fãs devem ficar atentos às provas que acontecem tanto no sábado quanto no domingo. A programação oficial inclui a Sprint, a classificação e, claro, a corrida principal.

Classificação Sprint : A classificação para a Sprint será realizada no sábado (19) às 15h (horário de Brasília).

: A classificação para a Sprint será realizada no sábado (19) às 15h (horário de Brasília). Corrida Sprint : Também no sábado (19), a partir das 19h, será a vez da emocionante corrida curta, que promete aquecer os motores para a grande disputa.

: Também no sábado (19), a partir das 19h, será a vez da emocionante corrida curta, que promete aquecer os motores para a grande disputa. Classificação para o GP : A classificação principal que define o grid de largada para o GP acontece no sábado, às 19h.

: A classificação principal que define o grid de largada para o GP acontece no sábado, às 19h. GP dos Estados Unidos: No domingo (20), às 16h, é dada a largada para o GP dos Estados Unidos, no desafiador Circuito das Américas.

Onde assistir na TV

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Sprint Sábado 15h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação para o GP Sábado 19h00 Bandsports / Band / F1TV Pro Corrida Domingo 16h00 Band / F1TV Pro

Circuito das Américas e o GP dos Estados Unidos

O Circuito das Américas, conhecido por seu traçado técnico e curvas desafiadoras, é um dos favoritos entre os pilotos e espectadores. Com 5,5 km de extensão e 20 curvas, o circuito proporciona disputas intensas e ultrapassagens arrojadas. A reta longa, combinada com as mudanças de elevação, cria um cenário perfeito para momentos emocionantes e manobras ousadas.

O GP dos Estados Unidos é a 19ª de 24 etapas da temporada 2024, e os pontos acumulados na corrida sprint também contam para o campeonato. A luta pelo título continua acirrada, e os pilotos não podem perder a chance de somar pontos importantes na reta final da temporada.

O que esperar do fim de semana de F1

Com o formato Sprint, o GP dos Estados Unidos promete ser ainda mais empolgante. Por um lado, a corrida curta no sábado serve de aperitivo para a prova principal, enquanto os pilotos terão que equilibrar a agressividade para garantir bons resultados, sem comprometer o desempenho no domingo.

Além disso, o público pode esperar um fim de semana repleto de velocidade e ação no Texas, onde as equipes buscam os melhores ajustes para garantir uma boa performance tanto na Sprint quanto no GP. Dessa forma, o GP dos Estados Unidos se consolida como um dos eventos mais aguardados da temporada.

Fique ligado nos horários F1 para não perder nenhum detalhe desse fim de semana decisivo da Fórmula 1.