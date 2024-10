Hungria x Holanda: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (11), às 15h45, a Hungria recebe a Seleção Holandesa, no Puskás Aréna Park, estádio localizado em Budapeste, na Hungria, em jogo válido pela 3ª rodada da Nations League. Contudo, onde assistir Hungria x Holanda?

A transmissão deste grande confronto entre seleções europeias, válido pelo Grupo C da Nations League, será pelo SporTV (TV por assinatura) e Disney+ Premium (streaming).

Atualmente, com dois jogos disputados até o momento, a Hungria ocupa a 4ª colocação do grupo, com apenas 1 ponto conquistado. Os Húngaros foram goleados pela Alemanha na primeira rodada, por 5 a 0. Já no segundo jogo, um empate sem gols, contra a Bósnia e Herzegovina.

Em contrapartida, a Seleção Holandesa goleou a Bósnia e Herzegovina por 5 a 2, no primeiro jogo, e empatou o segundo, contra a Alemanha, por 2 a 2. Assim, a Holanda está em 2° lugar no Grupo C, com 4 pontos conquistados até o momento.

Prováveis escalações

Hungria (Marco Rossi): Denes Dibuzs; Botka, Orbán e Márton Dárdai; Bolla, Schafer, Ádam Nagy e Milos Kerkez; Szoboszlai, Sallai e Barnabás Varga.

Holanda (Ronald Koeman): Verbruggen; Dumfries, Matthijs de Ligt, Van Dijk e Jorrel Hato; Gravenberch, Reijnders e Xavi Simons; Gakpo, Malen e Zirkzee.

