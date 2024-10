Internacional x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (19), às 16h, Internacional e Grêmio se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Internacional x Grêmio?

A partida, que será realizada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o Internacional vem de empate por 2 a 2, com o Corinthians. Atualmente, o Colorado ocupa a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos conquistados.

Já seu maior rival, o Grêmio, vem de derrota para o Atlético-MG, por 2 a 1. Aliás, o Imortal ocupa a 11ª colocação do Brasileirão, com 35 pontos conquistados.

Prováveis escalações

Internacional (Roger Machado): Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

Grêmio (Renato Portaluppi): Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Mayk; Dodi e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena; Braithwaite.

Ficha técnica:

Data: 19 de outubro (sábado)

19 de outubro (sábado) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Onde assistir Internacional x Grêmio: Premiere (pay-per-view)

Premiere (pay-per-view) Árbitro: Bruno Arleu De Araujo (RJ)

Bruno Arleu De Araujo (RJ) Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ) VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)