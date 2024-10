Irmãos Menendez: tia de Erik e Lyle faz revelação sobre Kitty

Joan VanderMolen, tia dos irmãos Menendez, revelou que Erik e Lyle tentaram fazer com que Kitty Menendez, sua mãe e irmã de Joan, deixasse o pai, José Menendez.

A informação foi compartilhada em uma entrevista à revista Vanity Fair. “Kitty ficava fora de si metade do tempo. Eles disseram que queriam que ela o deixasse e disseram que cuidariam dela, mas ela simplesmente não queria fazer isso, ou achava que não conseguiria”, explicou.

A irmã de Kitty também disse que José proibia a mulher de fazer algumas coisas. Ela sempre teve o sonho de trabalhar na Broadway, mas foi impedida pelo marido. “Talvez, não sei, ela o visse como um meio de vida.”

Erik e Lyle Menendez foram condenados pelo assassinato dos pais, José e Mary Louise “Kitty” Menendez, em 1996. À época, a acusação alegou que os dois cometeram o crime por conta da herança. Os irmãos, porém, defendem que mataram os pais por “medo” e que teriam sofrido uma série de abusos físicos, emocionais e sexuais. Os dois cumprem prisão perpétua sem direito à liberdade condicional.

O caso voltou a ser comentado nas redes sociais após o lançamento da segunda temporada da série Monstros, intitulada de Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais. A produção está disponível no catálogo da Netflix. O streaming também produziu O Caso dos Irmãos Menendez, um documentário sobre o assassinato.

Estadao Conteudo

