Jungle Fight ao vivo: veja onde assistir

O Jungle Fight 131 marca a estreia do campeonato mundial de MMA, o Jungle Fight World League, que acontece neste sábado (19) no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Com quatro disputas de cinturão confirmadas, a edição promete grandes emoções e combates acirrados entre lutadores brasileiros e internacionais.

Todos os oito atletas que disputam os títulos superaram a balança na sexta-feira (18), com encaradas intensas que levantaram o público. A expectativa é alta, com três das quatro lutas principais envolvendo confrontos internacionais: Brasil x Equador, Brasil x Coreia do Sul e Brasil x Argentina. Além disso, o card contará com um embate entre dois brasileiros, no duelo Brasília x Bahia.

Destaques do card principal

Na luta principal da noite, o brasiliense Carlos Alexandre Mistoca enfrenta o equatoriano Miguelito Grijalva pelo cinturão dos pesos-pena, representando o Brasil em mais um duelo internacional. Em outro combate de destaque, a baiana Layze Cerqueira enfrenta a sul-coreana Jeongyun Choi pelo título dos pesos-galo feminino, defendendo a bandeira verde e amarela.

Já nos pesos-pesados, o atual campeão, o baiano André Monstro, colocará seu título em jogo contra o brasiliense Vinicius Moreira, prometendo um embate de força e estratégia. Pelo cinturão dos pesos-leves, o amazonense Arcangelo Anjo vai medir forças com o argentino Adrian El Rayo Perrone, em mais um clássico Brasil x Argentina.

Outras Lutas de Destaque

Além das disputas pelos cinturões, outras duas lutas internacionais chamam atenção. Nos pesos-galo, o brasileiro Rafael The Violent enfrentará o equatoriano Dario El Chucky, buscando mais um nocaute para o cartel. Nos moscas feminino, Ingrid Guerra será o Brasil no confronto contra a argentina Esquer Sofia, em mais um embate de rivalidade continental.

Onde assistir e horários

Os fãs de MMA poderão acompanhar todas as emoções do Jungle Fight 131 ao vivo. O evento será transmitido pelo SporTV 3 e pelo canal Combate a partir das 19h (horário de Brasília). Para quem preferir a TV aberta, a Globo também exibirá os melhores momentos logo após o programa Altas Horas.

Com confrontos eletrizantes, o Jungle Fight World League promete um sábado recheado de adrenalina e emoção, colocando frente a frente grandes talentos do MMA mundial.