Juventude x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Neste domingo (20), às 20h, Juventude e Palmeiras se enfrentam, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Juventude x Palmeiras?

A partida, que será realizada no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, contará com transmissão do SporTV (TV por assinatura) e também, do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, em seu último jogo pelo Brasileirão, o Juventude empatou em 1 a 1, com o Vasco da Gama. Atualmente, o time gaúcho ocupa a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos conquistados até o momento.

Já o Palmeiras, vice-líder da competição nacional, também vem de empate, por 0 a 0, contra o Red Bull Bragantino. O time paulista tem 57 pontos, 4 pontos a menos que o líder Botafogo.

Prováveis escalações

Juventude (Jair Ventura): Gabriel; João Lucas, Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Ronaldo, Jadson e Nenê (Jean Carlos); Erick Farias, Lucas Barbosa e Carrillo.

Palmeiras (Abel Ferreira): Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López.

Ficha técnica:

Data: 20 de outubro (domingo)

20 de outubro (domingo) Hora: 20h (horário de Brasília)

20h (horário de Brasília) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul

Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul Onde assistir Juventude x Palmeiras: SporTV (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)