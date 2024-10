Lenda ciclista, Chris Hoy revela diagnóstico de câncer terminal

Hexacampeão olímpico de ciclismo de pista, o britânico Chris Hoy revelou que foi diagnosticado com câncer de próstata terminal. Ele descobriu que tinha um tumor no ombro em setembro de 2023, anunciando seu diagnóstico de câncer alguns meses depois, em fevereiro de 2024.

Hoy tem 48 anos e revelou agora que, dois dias após o diagnóstico inicial, foi informado de que o câncer primário em sua próstata havia se espalhado e foram detectados tumores também no ombro, quadril, pelve, coluna vertebral e costela.

Leia também: Fernanda Torres: ‘Oscar é importante, mas não é a medida de tudo’

O câncer é de estágio 4 e incurável. Hoy está passando por tratamento para controlar a doença, mas foi informado de que lhe restam de dois a quatro anos de vida.

Ao jornal britânico Sunday Times, ele afirmou que a maior parte de sua luta contra o câncer não tem sido física, mas mental. “De coração, estou bastante positivo na maior parte do tempo e tenho felicidade genuína. Isso é maior que as Olimpíadas. É maior que qualquer coisa. Isso é sobre apreciar a vida e encontrar alegria.”

Chris Hoy ganhou seis medalhas de ouro e uma de prata em quatro Jogos Olímpicos. Na Olimpíada de Londres-2012, ele conquistou duas medalhas de ouro e se tornou o atleta britânico mais condecorado de todos os tempos, antes de ser superado por Jason Kenny nos Jogos de Tóquio, em 2021.

Após os Jogos de Pequim-2008, Hoy recebeu o título de cavaleiro para se tornar Sir Chris Hoy. “Tornar-se um cavaleiro andando de bicicleta é uma loucura. Mas é realmente uma honra incrível e é ótimo para o esporte”, afirmou Sir Chris Hoy após ser condecorado.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.