Lenda do Barcelona, Iniesta anuncia aposentadoria aos 40 anos

Um dos últimos craques de sua geração, o meio-campista Andres Iniesta oficializou nesta segunda-feira (7), que está se aposentando dos gramados. O dia do adeus oficial será nesta terça-feira (8), por causa de sua lendária camisa. Aos 40 anos, ele deve seguir no futebol, na função de dirigente ou treinador.

Em vídeo nas redes sociais, o ídolo do Barcelona e autor do gol do título mundial da Espanha sobre a Holanda na Copa do Mundo de 2010, anunciou, emocionado, a aposentadoria. “O jogo continua”, foi a legenda do post. Questionado sobre o que o futebol significou para ele, a resposta veio com lances, títulos e Luis Enrique, Pep Guardiola, Vicente Del Bosque, Louis Van Gaal, que dirigiram o astro, dando depoimentos de agradecimento e falando da carreira do astro.

O Barcelona usou suas redes sociais para uma série de homenagens ao eterno camisa 8. Mostrou fotos de Iniesta erguendo diversos troféus, enxugando as lágrimas antes do pronunciamento do adeus, e uma mensagem de que “o jogo não acaba.”

Com a camisa do clube catalão, na qual se profissionalizou em 2002, foram 674 partidas disputadas, com 57 gols anotados, 121 assistências distribuídas e incríveis 32 títulos conquistados, sendo quatro Ligas dos Campeões (2005/06, 2008/09, 2010/11 e 2014/15), além de nove troféus do Espanhol. O meia ainda se aventurou no Visel Kobe, do Japão, até passar pelo Emirates Clube, nos Emirados Árabes Unidos, seu último clube, onde atuou até junho.

Iniesta também foi importante na seleção espanhola. Além do gol do título mundial de 2010, balançou as redes em outras 13 oportunidades. Ele ainda ergueu o troféu da Eurocopa por duas vezes (2008 e 2012).

Além da brilhante carreira, o astro espanhol carrega um recorde pessoal que dificilmente um jogador conseguirá quebrar. Ele foi eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) de finais da Copa do Mundo, da Liga dos Campeões e da Eurocopa.

Estadao Conteudo