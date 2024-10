Lille x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Nesta quarta-feira (2), às 16h, Lille e Real Madrid se enfrentam, em confronto válido pela segunda rodada da nova Champions League. Porém, onde assistir Lille e Real Madrid?

A partida, que será realizada no Stadium Lille Métropole, na França, conta com a transmissão da TNT (TV por assinatura) e MAX (streaming).

Na primeira rodada da Champions League, o Lille perdeu para o Sporting de Portugal, por 2 a 0, no Estádio José Alvalade, casa do time português. Já o Real Madrid, venceu o VfB Stuttgart da Alemanha, dentro do Santiago Bernabéu, por 3 a 1.

Prováveis escalações

Lille (Bruno Genésio): Chevalier; Santos, Meunier, Diakité, Alexsandro e Bakker; Zhegrova, André, Cabella e Sahraoui; David.

Real Madrid (Carlo Ancelotti): Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Éder Militão e Mendy; Valverde, Tchouaméni, Camavinga e Arda Güler; Rodrygo e Vinícius Júnior.

Lille x Real Madrid

Segunda rodada da Champions League

Data: 2 de outubro (quarta-feira)

2 de outubro (quarta-feira) Hora: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: Stadium Lille Métropole, na França

Stadium Lille Métropole, na França Onde assistir Lille x Real Madrid: TNT (TV por assinatura) e MAX (streaming)

TNT (TV por assinatura) e MAX (streaming) Árbitro: Maurizio Mariani (ITA)

Maurizio Mariani (ITA) VAR: Daniele Chiffi (ITA)

