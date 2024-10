Loja de eletrodomésticos está com oportunidade de emprego em Cachoeiro

Está precisando trabalhar? A Casa Luma, loja de eletrodomésticos, está com uma oportunidade de emprego em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados na vaga de emprego ofertada, devem levar o currículo até a loja física, que fica localizada na rua Capitão Deslandes, número 77, no Centro. Outra forma é enviar o currículo para o e-mail: casa_luma@hotmail.com.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com os números de telefone: (28) 99957-0934 ou 3511-2001.

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.