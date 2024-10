Maitê Proença vende apartamento em Copacabana por R$ 4 milhões

Maitê Proença conseguiu, finalmente, vender o apartamento que estava anunciado havia mais de um ano. O imóvel, que fica na orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi a casa da atriz durante um tempo.

Bem localizado, em um dos pontos turísticos mais famosos do mundo e ao lado do Copacabana Palace, o apartamento foi vendido por cerca de R$ 4 milhões, de acordo com o F5.

Leia também: A Fazenda: Raquel Britto é desclassificada do reality show

O comprador ou compradora terá Narcisa Tamborimdeguy como vizinha.

O imóvel possui um pé direito alto e vista lateral para a praia.

Em um anúncio feito em sua conta no Instagram, a atriz tinha dito que um dos diferenciais do apartamento é a iluminação.

“O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz”, disse Maitê na publicação que veio acompanhada de várias fotos do imóvel. “Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria”, comentou.

Além da iluminação destacada pela atriz, o apartamento possui sala de estar/jantar, sala de TV, dois quartos, sendo uma suíte – na planta original eram três -, banheiro social, cozinha, despensa, louceiro, área de serviço, dependência e banheiro de serviço.

Outro benefício é que o prédio tem portaria 24 horas.

Estadao Conteudo