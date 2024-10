Meta Ai Whatsapp: veja como excluir a ferramenta do aplicativo

A inclusão da inteligência artificial Meta AI no WhatsApp tem gerado debates entre os usuários que preferem uma experiência mais tradicional na plataforma de mensagens. Caso você esteja entre aqueles que desejam remover o Meta AI de suas conversas, saiba que é possível desativar essa funcionalidade de maneira simples.

Atualmente, o Meta AI é introduzido nas conversas como um assistente virtual. Ele fornece sugestões, respostas rápidas e outros recursos baseados em inteligência artificial. No entanto, nem todos os usuários se adaptam bem à presença dessa tecnologia. Para excluir ou desativar o Meta AI no WhatsApp, siga estas etapas:

Até o momento, o recurso pode ser uma funcionalidade incorporada em versões futuras. Também usa-se em testes regionais. Por isso, é sempre recomendável manter a atualização do aplicativo em dia e verificar as configurações periodicamente.

