Mimoso do Sul: Peter finaliza campanha com comício e carreata

O candidato a prefeito de Mimoso do Sul Peter Costa (Republicanos) e o seu candidato a vice-prefeito Paulinho promovem, nesta quinta-feira (3), o último comício da campanha para continuar no comando da Prefeitura de Mimoso do Sul.

O evento será realizado, a partir das 19 horas, na praça principal da cidade. No sábado (5), está prevista uma carreata a partir das 15h.

“Só gratidão a todos que estão juntos com a família 10”, afirma Peter.