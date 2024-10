Morre ex-jogador do São Paulo que jogou a Copa do Mundo de 1998

O futebol brasileiro perdeu, nesta sexta-feira (25), o ex-lateral direito Zé Carlos. Ele marcou época no São Paulo e defendeu a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1998. Infelizmente, aos 55 anos, ele faleceu após sofrer um infarto fulminante enquanto dormia, na casa de uma sobrinha, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Zé Carlos deixa um filho de 16 anos e uma filha de 8 anos, além de um legado significativo no futebol nacional.

Natural de Presidente Bernardes, cidade a cerca de 600 km da capital paulista, Zé Carlos começou a despontar no futebol em 1997, quando jogava pela Matonense, um time do interior de São Paulo. Seu talento, rapidamente, chamou a atenção do São Paulo Futebol Clube, que, consequentemente, o contratou para a temporada seguinte. Assim, logo se consolidou como titular no Tricolor Paulista, atraindo, por fim, o olhar do então técnico da Seleção Brasileira, Zagallo.

Zé Carlos na Copa do Mundo

Sua carreira atingiu o auge em 1998, quando foi convocado para a Copa do Mundo na França. Ele entrou em campo na semifinal contra a Holanda, substituindo o lateral Cafu, que estava suspenso. No futebol nacional, Zé Carlos também vestiu as camisas do Grêmio e do Joinville, onde jogou entre 2001 e 2004 e fez 122 partidas, marcando cinco gols. Conhecido pelos torcedores como “Super Zé”, ele sempre demonstrou garra e habilidade nas laterais.

O Joinville Esporte Clube lamentou publicamente a perda e expressou solidariedade aos amigos e familiares. “Com profundo pesar, o Joinville Esporte Clube informa o falecimento de José Carlos de Almeida, o ex-lateral Zé Carlos, vítima de infarto fulminante. Como jogador, ele tem uma história gigantesca no futebol”, declarou o clube em nota oficial.

A despedida de Zé Carlos deixa uma lacuna para seus companheiros e para os fãs do esporte, que guardam com carinho a memória de um jogador dedicado e batalhador, que marcou presença em alguns dos maiores clubes do país e vestiu com orgulho a camisa da Seleção Brasileira.