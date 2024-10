Mr Olympia 2024 ao vivo: veja onde assistir

O Mr. Olympia 2024 promete ser um espetáculo imperdível para os fãs de fisiculturismo, e você pode acompanhar tudo ao vivo!

O evento acontecerá neste sábado (12) e domingo (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos, e contará com a participação dos maiores nomes da categoria Classic Physique, incluindo o brasileiro Ramon Dino e o canadense Chris Bumstead, conhecido como CBum.

Programação do Mr. Olympia 2024

Data: Sábado, 12 de outubro de 2024

Local: Las Vegas Convention Center (South Hall 1 & 3) e Resorts World Theatre

Pré-julgamento (13h30, horário de Brasília):

Classic Physique Olympia

Men’s Physique Olympia

Bikini Olympia

Wheelchair Olympia (pré-julgamento e finais)

Finais (23h, horário de Brasília):

Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Men’s Physique Olympia

Bikini Olympia

Classic Physique Olympia

Domingo (13 de outubro):

Seminário dos Campeões às 15h (horário de Brasília) no Resorts World Las Vegas (The Olympia Pavilion).

Onde Assistir ao Mr. Olympia 2024 Ao Vivo

Infelizmente, o Mr. Olympia 2024 não será transmitido por nenhum canal de TV no Brasil. Para assistir à competição ao vivo, a solução é optar pelo Pay Per View (PPV) através do site oficial da Olympia Productions. O pacote de acesso custa US$ 40 (aproximadamente R$ 224, conforme a cotação atual), garantindo que você tenha acesso a todas as competições, incluindo tanto as divisões amadoras quanto as profissionais.

Ramon Dino e CBum: a grande rivalidade

Ramon Dino, o maior nome do fisiculturismo brasileiro, busca a vitória no Mr. Olympia 2024 após ter sido vice-campeão em 2022 e 2023, ambas as vezes perdendo para o talentoso CBum. A expectativa é alta, e todos os olhares estarão voltados para essa rivalidade na Classic Physique, especialmente durante o pré-julgamento e as finais, que ocorrerão no mesmo dia.