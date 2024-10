Mr. Olympia Brasil 2024: veja onde assistir ao vivo a programação

O Mr. Olympia Brasil 2024, versão brasileira do mais prestigiado evento de fisiculturismo do mundo, está sendo realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, durante três dias de competições intensas, de sexta-feira (18) até domingo (20). O evento atrai atletas e entusiastas do fisiculturismo, com competições entre amadores e profissionais, e promete momentos de muita adrenalina para os fãs do esporte.

Um dos destaques do Mr. Olympia Brasil é a participação de Ramon Dino, um dos fisiculturistas mais populares da atualidade. Após ficar fora do top-3 no Mr. Olympia 2024, em Las Vegas, Ramon Dino precisa garantir sua vaga para a próxima edição mundial, o que torna sua participação no evento brasileiro ainda mais aguardada.

Programação do Mr. Olympia Brasil 2024

O evento, que teve início na sexta-feira (18), segue neste sábado (19) e domingo (20). Durante os três dias, competidores amadores e profissionais disputam em diferentes categorias de fisiculturismo, sendo avaliados por juízes que analisam critérios como simetria, definição muscular e volume.

Sábado:

10h: torneios amadores das categorias Especial, Women’s Physique, Figure, Bodybuilding, Classic Physique

13h: prévias dos torneios profissionais das categorias 212, Wellness

16h: finais dos torneios profissionais das categorias 212, Wellness

Domingo:

10h: torneios amadores das categorias Bikini, Wellness, Men’s Physique

13h: prévias torneios profissionais das categorias Classic Physique e Bikini

16h: finais torneios profissionais das categorias Classic Physique e Bikini

Onde assistir ao Mr. Olympia Brasil 2024

Os fãs que não puderem comparecer ao Distrito Anhembi, em São Paulo, ainda assim podem acompanhar todas as emoções do Mr. Olympia Brasil através da transmissão oficial no canal Musclecontest International no YouTube, onde todas as competições serão exibidas ao vivo.

Além disso, o Mr. Olympia Brasil é uma oportunidade única para os atletas que desejam alcançar reconhecimento internacional e, ao mesmo tempo, para o público que deseja acompanhar de perto o nível de excelência do fisiculturismo brasileiro. Dessa forma, o evento se consolida como um dos mais importantes do calendário esportivo do país.