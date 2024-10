Mulher fica ferida após ser atropelada em Cachoeiro de Itapemirim

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada na avenida Monte Castelo, no bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo a Polícia Militar, um militar estava seguindo ao Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) para assumir o serviço, quando se deparou com a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), socorrendo a vítima. No local também havia uma moto que parecia ser dela.

Leia também: Mata Atlântica em Pé: quase R$ 3 milhões em multas foram aplicadas no ES

Ela foi encaminhada para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Os militares foram a unidade fazer o atendimento, porém quando chegaram lá, a paciente já havia sido liberada. O hospital informou que ela não teve fraturas, apenas foi medicada para aliviar as dores musculares. A dinâmica do acidente não foi informada.