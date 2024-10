Não perca tempo! Cachoeiro está com vagas de emprego em diversas funções

A Brhasil Desenvolvimento Humano está com processo seletivo aberto, oferecendo diversas vagas de emprego, em diferentes funções, para Cachoeiro de Itapemirim.

Leia também: Grupo Perim está com diversas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Localizada na Praça Jerônimo Monteiro, número 31, no Centro, a Brhasil está distribuindo vagas para as seguintes funções: vendedor interno, operador de ponte, consultor de vendas, serralheiro, vendedor, atendente, gerente de produção e advogado trabalhista.

Sobretudo, os interessados nas vagas de emprego, devem enviar seu currículo para curriculos@brhasil.com ou, para o número de telefone (28) 99966-0098.

Confira requisitos e benefícios de cada vaga:

Vendedor interno

Requisitos: experiência com vendas e habilidade com redes sociais

Benefícios: plano de saúde, transporte e comissão

Operador de ponte

Requisitos: ensino médio completo e experiência como operador de ponte

Benefícios: vale alimentação, plano de saúde, auxílio transporte e auxílio beleza

Consultor de vendas

Requisitos: experiência com vendas e habilidade com redes sociais

Benefícios: plano de saúde, transporte e comissão

Serralheiro

Requisitos: experiência como serralheiro ou auxiliar de serralheiro, experiência na área de comunicação visual (diferencial) e CNH A/B

Benefícios: ticket alimentação

Vendedor

Requisitos: ensino médio completo, experiência com venda, disponibilidade de 16 às 22h (segunda a sábado)

Benefícios: plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte

Atendente

Requisitos: ensino médio completo, disponibilidade de horário e experiência com atendimento ao público

Benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte e seguro de vida

Gerente de produção

Requisitos: experiência como gerente de produção, domínio do pacote office, domínio de Power BI e Superior em engenharia (diferencial)

Advogado trabalhista

Requisitos: ensino superior completo, experiência na área trabalhista e residir em Cachoeiro de Itapemirim

Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis?

Tem empresa em alguma cidade do Sul do Espírito Santo? Sua empresa está com vagas de emprego disponíveis? Envie sua oportunidade e seu contato para o Instagram do @aquinoticias.