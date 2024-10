Novorizontino x Sport: onde assistir, horário e escalações

Nesta sexta-feira (11), às 18h30, o Novorizontino recebe o Sport, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Contudo, onde assistir Novorizontino x Sport?

O jogo, que será realizado no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o “Jorjão”, terá transmissão do SporTV (TV por assinatura) e do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o Novorizontino é líder do Brasileirão Série B, com 54 pontos conquistados. Porém, o time paulista vem de derrota para o Amazonas, por 1 a 0.

Já o Sport, também está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro Série B, ocupando o 3° lugar da competição nacional, com 50 pontos conquistados. Contudo, o Leão da Ilha vem de vitória sobre o Ceará, por 2 a 1, na Ilha do Retiro.

Prováveis escalações

Novorizontino (Eduardo Batista): Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Reverson e Marlon; Pablo Dyego, Neto Pessoa e Rodolfo.

Sport (Pepa): Caíque França; Di Plácido, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Fabricio Dominguez, Felipe e Lucas Lima; Titi Ortiz, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Wellington Silva).

Novorizontino x Sport

Data: 11 de outubro (sexta-feira)

11 de outubro (sexta-feira) Hora: 18h30 (horário de Brasília)

18h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, em São Paulo

Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, em São Paulo Onde assistir Novorizontino x Sport: SporTV (TV por assinatura) e do Premiere (pay-per-view)