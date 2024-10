O que é eutanásia? Entenda morte de do escritor Antonio Cicero

O escritor e poeta carioca Antonio Cicero morreu por eutanásia nesta quarta-feira (23) aos 79 anos. A Associação Brasileira de Letras (ABL) confirmou a morte em suas redes sociais.

O escritor que tinha Alzheimer, teve sua eutanásia realizada na Suíça. A eutanásia é o ato de provocar a morte de uma pessoa de forma intencional, geralmente para aliviar o sofrimento causado por uma doença terminal ou condição médica irreversível.

Nos países onde a morte assistida é legal, o processo geralmente envolve várias etapas:

De acordo com o Conselho com o Conselho Nacional Sueco de Ética Médica, na Suíça, a morte assistida é legal e regulada. A legislação permite que pessoas que enfrentam doenças terminais ou insuportáveis solicitem ajuda para terminar suas vidas.

O processo é rigoroso, com exigências para garantir que o paciente esteja plenamente informado e consciente de sua decisão. Organizações como a Dignitas e a Exit oferecem serviços de morte assistida, seguindo protocolos éticos e legais.

Segundo o Código Penal – Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940.

I – Se o crime é praticado por motivo egoístico;

II – Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência.

