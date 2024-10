Pix fora do ar: instabilidade preocupa usuários; veja o que fazer

O pix está fora do ar nesta segunda-feira (14). Uma falha generalizada no sistema de pagamentos instantâneos Pix está afetando usuários em todo o Brasil, causando dificuldades significativas em transferências e pagamentos.

Clientes de bancos como Nubank, Caixa, Santander, Itaú, Banco do Brasil, PicPay, Bradesco e Banco Inter, relatam dificuldades nos aplicativos para Android e iOS.

De acordo com o Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, a instabilidade do Pix começou por volta das 10h20 e já acumula mais de 1.300 notificações.

As queixas sobre o sistema estão em alta, com um aumento acentuado nas pesquisas relacionadas, como “pix fora do ar”, “pix indisponível”, “não consigo fazer pix” e “instabilidade pix hoje”, segundo dados do Google Trends.

O que fazer com o Pix fora do ar?

Quando o Pix estiver fora do ar, você pode seguir algumas etapas para lidar com a situação:

Aguarde: Muitas vezes, a instabilidade é temporária. Dê um tempo e tente novamente mais tarde. Verifique a internet: Certifique-se de que sua conexão de internet está funcionando corretamente, pois isso pode afetar o uso do aplicativo. Reinicie o aplicativo: Feche o aplicativo do seu banco e abra-o novamente. Isso pode ajudar a resolver problemas temporários. Tente outros meios de pagamento: Se precisar realizar uma transação urgente, considere usar outras formas de pagamento, como cartão de crédito, débito ou transferência bancária. Entre em contato com o banco: Se o problema persistir, entre em contato com o suporte do seu banco para obter informações sobre a situação e possíveis soluções. Monitore as redes sociais: Fique atento às atualizações nas redes sociais do seu banco ou em grupos de discussão, onde outros usuários podem compartilhar informações sobre a instabilidade.

O que dizem os bancos sobre o Pix fora do ar?

Até o fechamento desta matéria, nenhuma instituição financeira havia se pronunciado sobre a instabilidade nos aplicativos e nem o motivo do pix fora do ar.