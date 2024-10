Polícia Federal: operação mira políticos por desvio de cota parlamentar

Nesta sexta-feira (25), a Polícia Federal deflagrou a Operação Discalculia. A ação tem como objetivo desmantelar uma associação criminosa suspeita de desviar recursos públicos, envolvendo a cota parlamentar.

Além disso, o grupo é suspeito de falsificar documentos na criação de uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A operação busca reprimir atividades criminosas que geraram desvios financeiros significativos em benefício próprio por meio de uma organização legalmente irregular.

As investigações indicam que o grupo suspeito utilizava a OSCIP para redirecionar verbas parlamentares a interesses próprios. A Polícia Federal mobilizou, aproximadamente, 60 agentes para o cumprimento de 19 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados acontecem em várias cidades, incluindo Brasília (DF), Cidade Ocidental (GO), Valparaíso de Goiás (GO), Aparecida de Goiânia (GO) e Goiânia (GO).

Crimes investigados e origem do nome “Discalculia”

Entre os crimes investigados estão a formação de associação criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento particular e peculato-desvio. A operação recebeu o nome de “Discalculia” — um transtorno de aprendizagem relacionado à dificuldade com números — após a descoberta de um detalhe peculiar: na ata de Assembleia que constitui a OSCIP, os criminosos falsificaram uma data, simulando a criação da organização em 2003. No entanto, o quadro social registrado na época era formado por crianças com idades entre 1 e 9 anos, tornando evidente a inconsistência e reforçando a suspeita de fraude documental.

Operação Discalculia visa proteger o uso correto de recursos públicos

A Polícia Federal reforça que a Operação Discalculia é essencial para assegurar o uso correto de recursos públicos e a transparência nas relações entre o governo e organizações civis, combatendo o uso indevido de verbas parlamentares para interesses particulares.