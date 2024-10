Polônia x Portugal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Neste sábado (12), às 15h45, Polônia e Portugal se enfrentam, em confronto válido pela 3ª rodada da Nations League. Porém, onde assistir Polônia x Portugal?

Realizado no Estádio Nacional de Varsóvia, na Polônia, o jogo é válido pelo Grupo A da competição e, será transmitido exclusivamente pelo Disney+ (Streaming).

A Seleção Polonesa vem de derrota para a Croácia, por 1 a 0. Atualmente, a Polônia ocupa a 3ª colocação do Grupo A, com 3 pontos conquistados.

Já Portugal, vem de vitória sobre a Escócia, por 2 a 1. Buscando agora, mais um triunfo, para chegar aos 9 pontos e seguir 100% na Nations League. A Seleção Portuguesa é líder no Grupo A, com 6 pontos conquistados até o momento.

Polônia (Michal Probierz): Skorupski; Zalewski, Dawidowicz, Bednarek, Walukiewicz e Kaminski; Szymanski, Zielinski e Urbanski; Lewandowski e Piatek.

Portugal (Roberto Martínez): Diogo Costa; Nuno Mendes, António Silva, Ruben Dias e Semedo; Bernardo Silva, Palhinha e Bruno Fernandes; Rafael Leão, Pedro Neto e Diogo Jota.

