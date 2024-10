Precisando trabalhar? Restaurante de Cachoeiro está com vagas abertas

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está sem emprego? Seu problema acabou! O Bistrô, restaurante e buffet, está com três oportunidades disponíveis na cidade.

Sobretudo, o restaurante fica localizado na rua Dona Clarice Toledo de Carvalho, número 64, no bairro Paraíso, com o funcionamento de terça a sexta-feira, das 18h às 00h. No sábado, de 11h às 15h e de 18h às 00h. Já no domingo, de 11h às 15h.

As vagas disponíveis são para atendente e auxiliar de cozinha e, o restaurante, exige disponibilidade para trabalhar no período noturno. Contudo, outros requisitos são necessários para o preenchimento das vagas.

Os interessados nas vagas de emprego ofertadas pela empresa, devem enviar seu currículo para o telefone: (28) 99938-1703.

Requisitos

Vontade de aprender

Boa comunicação

Flexibilidade de horário

Não é necessário experiência

